Сейчас нет никаких ограничений в работе аптек. Они могут не работать только в том случае, если их работники отказались выходить на работу.

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"Минздрав призывает владельцев и работников аптек брать пример с наших медиков, которые на передовой под пулями спасают раненых", – говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что аптечные пункты в больницах открыты. Там могут случаться проблемы с логистикой, но над этим уже работают.

Пожалуйста, выходите на работу, ведь вы – часть медицинской системы Украины. Сегодня Минздрав делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить лекарствами украинцев,

– подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

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