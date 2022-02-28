Зараз немає жодних обмежень у роботі аптек. Вони можуть не працювати лише у тому разі, якщо їхні працівники відмовилися виходити на роботу.

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"МОЗ закликає власників та працівників аптек брати приклад з наших медиків, які на передовій під кулями рятують поранених", – мовиться у повідомленні.

У МОЗ також зауважили, що аптечні пункти у лікарнях відчинені. Там можуть траплятися проблеми з логістикою, але над цим вже працюють.

Будь ласка, виходьте на роботу, адже ви – частина медичної системи України. Сьогодні МОЗ робить усе можливе й неможливе, щоб забезпечити ліками українців,

– наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

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