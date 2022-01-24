Минздрав зафиксировал рост количества случаев коронавируса в 2 раза. По словам Ляшко, это происходит "в неделю до недели". Количество госпитализаций тоже растет, но всего на 5%.

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Мы прогнозируем, что как минимум будет в 2 раза большее количество случаев (заражение коронавирусом – 24 канал), чем которое было у нас в октябре – ноябре. В то же время госпитализаций будет меньше, количество смертей будет меньше,

– заявил Виктор Ляшко.

Как в Украине готовятся к новой волне:

Страна уже получила 20 тысяч доз препарата Ремдсивир.

На этой неделе ожидают регистрацию препарата Молнупиравир, который будут назначать амбулаторным пациентам для снижения рисков COVID-19.

Молнупиравир ожидают получить и передать в медучреждения в ближайшие 10 дней.

Как будет проходить следующая вспышка COVID-19

Министр здравоохранения отметил, что следующая COVID-волна будет проходить легче и на это есть 2 причины. Первая причина – возросло количество вакцинированных, вторая причина – штамм Омикрон, который, по предварительным данным, менее агрессивен.

Хотел бы назвать одну цифру – 18 тысяч. Это количество спасенных жизней, которые по математическому моделированию вакцинация спасла... Если у нас будет расти количество вакцинированных, и будем увеличивать и наращивать как и бустерную вакцинацию, так и основной курс прививок, который состоит из двух прививок, то эту волну мы пройдем более спокойно.

– добавил министр.

Поэтому Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и делать бустер, если пришло время.

Обратите внимание: бустерная доза вакцины вводится не ранее чем через 6 месяцев после второй прививки.

Поставки вакцины не прекращаются

Глава ведомства отметил, что вакцины хватит всем желающим – сейчас в стране есть около 10 миллионов доз COVID-вакцин, которые одобрила ВОЗ. Кроме этого, в течение 2022 года в Украине ожидают поставки 42 миллион доз вакцин, поэтому дефицита препаратов не прогнозируют.