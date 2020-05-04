Минздрав дал рекомендации бизнесу, как работать после ослабления карантина

Кабинет Министров Украины решил продлить карантин до 22 мая, но начать его ослаблять уже с 11-го. Следовательно уже через неделю часть бизнеса снова сможет работать, но с четкими ограничениями и правилами.

Свои рекомендации по работе после ослабления карантина опубликовало Министерство Здравоохранения. Важно В Украине карантин ослабили: что откроется с 11 мая Рекомендации для парикмахерских и салонов красоты: температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;

работа только по предварительной записи и с разницей в 15 минут между клиентами;

запрет на ожидания очереди клиентами в заведении;

на входе в заведение должны быть антисептики;

одновременное пребывание клиентов в заведении только с учетом ограничений – 1 клиент на 10 квадратных метров;

между местами предоставления услуг дистанция не менее 2 метра;

работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками. Рекомендации для заведений по бытовому обслуживанию (прачечные, химчистки, ремонт обуви и т. д): температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;

очередь на прием клиентов должна соблюдать дистанцию в 1,5 метра за пределами заведения;

запрет на ожидания очереди клиентами в заведении;

допуск клиентов в заведение только в масках или респираторах;

работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;

дезинфекция и уборка поверхностей после каждого клиента. Интересно Почему в Украине решили продлить карантин, но с послаблениями: пояснение Минздрава Рекомендации для заведений торговли непродовольственными товарами: температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;

на входе в заведение должны быть антисептики;

одновременное пребывание клиентов в заведении только с учетом ограничений – 1 клиент на 10 квадратных метров;

работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками. Рекомендации для кафе, баров и ресторанов: температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;

обслуживание клиентов только на вынос или на летних площадках под открытым небом с соблюдением дистанции между столиками в 1,5 метра (не более как двое людей за столиком);

на входе в заведение должны быть антисептики;

вход посетителей в заведение запрещено;

заказ происходит дистанционно или через оборудованное окно или дверь в заведение. Выдача заказа – через окно или дверь;

место выдачи заказа должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа, иметь возможность безналичного расчета и предупреждать пользователей вход в помещение;

администрация сама контролирует недопущение очереди возле места выдачи заказа;

работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;

меню нужно поместить для ознакомления рядом с местом выдачи заказа;

выдача заказа только в одноразовой закрытой посуде. Обратите внимание Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений Рекомендации для работы нотариусов, адвокатов и аудиторов: температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;

работа только по предварительной записи и с разницей в 15 минут между клиентами;

двери заведения закрыты для входа без записи. У входа звонок или домофон и информацию о способах записи;

ожидания клиентами в очереди на услуги внутри заведения запрещено;

на входе в заведение должны быть антисептики;

допуск клиентов в заведение только в масках или респираторах;

работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;

дезинфекция и уборка поверхностей после каждого клиента. Рекомендации для работы зон отдыха: размещение на входе и территории зоны информации о правилах и ограничениях пользования;

в местах потенциального скопления разместить информацию о профилактике заболевания;

обеспечение наличия туалетов на территории зоны, наличие жидкого мыла и антисептиков, а также постоянную дезинфекцию;

запрещено проведение организованных развлекательных мероприятий и аттракционов;

ограничен доступ к отдельным зонам, которым запрещено функционирование. Последние ограничения касаются работы парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок. Работодатель обязан: обеспечить работников средствами защиты;

информировать клиентов о правилах и ограничениях;

нанести маркировку о соблюдении дистанции в 1,5 метра;

проводить дезинфекцию и уборку заведений;

временно отстранить от работы людей из группы риска – в возрасте свыше 60 лет или с хроническими заболеваниями. Работник обязан: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком каждые 3 минуты;

при чихании или кашле прикрывать руку сгибом локтя или одноразовой салфеткой;

воздержаться от прикосновений к лицу;

воздержаться от контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.

Ослабление карантина в Украине с 11 мая / инфографика 24 канала