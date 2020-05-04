Минздрав дал рекомендации бизнесу, как работать после ослабления карантина
Кабинет Министров Украины решил продлить карантин до 22 мая, но начать его ослаблять уже с 11-го. Следовательно уже через неделю часть бизнеса снова сможет работать, но с четкими ограничениями и правилами.
Свои рекомендации по работе после ослабления карантина опубликовало Министерство Здравоохранения.
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Рекомендации для парикмахерских и салонов красоты:
- температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
- работа только по предварительной записи и с разницей в 15 минут между клиентами;
- запрет на ожидания очереди клиентами в заведении;
- на входе в заведение должны быть антисептики;
- одновременное пребывание клиентов в заведении только с учетом ограничений – 1 клиент на 10 квадратных метров;
- между местами предоставления услуг дистанция не менее 2 метра;
- работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками.
Рекомендации для заведений по бытовому обслуживанию (прачечные, химчистки, ремонт обуви и т. д):
- температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
- очередь на прием клиентов должна соблюдать дистанцию в 1,5 метра за пределами заведения;
- запрет на ожидания очереди клиентами в заведении;
- допуск клиентов в заведение только в масках или респираторах;
- работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;
- дезинфекция и уборка поверхностей после каждого клиента.
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Рекомендации для заведений торговли непродовольственными товарами:
- температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
- на входе в заведение должны быть антисептики;
- одновременное пребывание клиентов в заведении только с учетом ограничений – 1 клиент на 10 квадратных метров;
- работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками.
Рекомендации для кафе, баров и ресторанов:
- температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
- обслуживание клиентов только на вынос или на летних площадках под открытым небом с соблюдением дистанции между столиками в 1,5 метра (не более как двое людей за столиком);
- на входе в заведение должны быть антисептики;
- вход посетителей в заведение запрещено;
- заказ происходит дистанционно или через оборудованное окно или дверь в заведение. Выдача заказа – через окно или дверь;
- место выдачи заказа должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа, иметь возможность безналичного расчета и предупреждать пользователей вход в помещение;
- администрация сама контролирует недопущение очереди возле места выдачи заказа;
- работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;
- меню нужно поместить для ознакомления рядом с местом выдачи заказа;
- выдача заказа только в одноразовой закрытой посуде.
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Рекомендации для работы нотариусов, адвокатов и аудиторов:
- температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
- работа только по предварительной записи и с разницей в 15 минут между клиентами;
- двери заведения закрыты для входа без записи. У входа звонок или домофон и информацию о способах записи;
- ожидания клиентами в очереди на услуги внутри заведения запрещено;
- на входе в заведение должны быть антисептики;
- допуск клиентов в заведение только в масках или респираторах;
- работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;
- дезинфекция и уборка поверхностей после каждого клиента.
Рекомендации для работы зон отдыха:
- размещение на входе и территории зоны информации о правилах и ограничениях пользования;
- в местах потенциального скопления разместить информацию о профилактике заболевания;
- обеспечение наличия туалетов на территории зоны, наличие жидкого мыла и антисептиков, а также постоянную дезинфекцию;
- запрещено проведение организованных развлекательных мероприятий и аттракционов;
- ограничен доступ к отдельным зонам, которым запрещено функционирование.
Последние ограничения касаются работы парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок.
Работодатель обязан:
- обеспечить работников средствами защиты;
- информировать клиентов о правилах и ограничениях;
- нанести маркировку о соблюдении дистанции в 1,5 метра;
- проводить дезинфекцию и уборку заведений;
- временно отстранить от работы людей из группы риска – в возрасте свыше 60 лет или с хроническими заболеваниями.
Работник обязан:
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком каждые 3 минуты;
- при чихании или кашле прикрывать руку сгибом локтя или одноразовой салфеткой;
- воздержаться от прикосновений к лицу;
- воздержаться от контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
- самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.
Ослабление карантина в Украине с 11 мая / инфографика 24 канала