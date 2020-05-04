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      Минздрав дал рекомендации бизнесу, как работать после ослабления карантина

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      Как бизнес будет выходить из карантина: объяснение Минздрава
      Как бизнес будет выходить из карантина: объяснение Минздрава / prm.ua

      Кабинет Министров Украины решил продлить карантин до 22 мая, но начать его ослаблять уже с 11-го. Следовательно уже через неделю часть бизнеса снова сможет работать, но с четкими ограничениями и правилами.

      Свои рекомендации по работе после ослабления карантина опубликовало Министерство Здравоохранения.

      Важно В Украине карантин ослабили: что откроется с 11 мая

      Рекомендации для парикмахерских и салонов красоты:

      • температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
      • работа только по предварительной записи и с разницей в 15 минут между клиентами;
      • запрет на ожидания очереди клиентами в заведении;
      • на входе в заведение должны быть антисептики;
      • одновременное пребывание клиентов в заведении только с учетом ограничений – 1 клиент на 10 квадратных метров;
      • между местами предоставления услуг дистанция не менее 2 метра;
      • работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками.

      Рекомендации для заведений по бытовому обслуживанию (прачечные, химчистки, ремонт обуви и т. д):

      • температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
      • очередь на прием клиентов должна соблюдать дистанцию в 1,5 метра за пределами заведения;
      • запрет на ожидания очереди клиентами в заведении;
      • допуск клиентов в заведение только в масках или респираторах;
      • работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;
      • дезинфекция и уборка поверхностей после каждого клиента.

      Интересно Почему в Украине решили продлить карантин, но с послаблениями: пояснение Минздрава

      Рекомендации для заведений торговли непродовольственными товарами:

      • температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
      • на входе в заведение должны быть антисептики;
      • одновременное пребывание клиентов в заведении только с учетом ограничений – 1 клиент на 10 квадратных метров;
      • работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками.

      Рекомендации для кафе, баров и ресторанов:

      • температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
      • обслуживание клиентов только на вынос или на летних площадках под открытым небом с соблюдением дистанции между столиками в 1,5 метра (не более как двое людей за столиком);
      • на входе в заведение должны быть антисептики;
      • вход посетителей в заведение запрещено;
      • заказ происходит дистанционно или через оборудованное окно или дверь в заведение. Выдача заказа – через окно или дверь;
      • место выдачи заказа должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа, иметь возможность безналичного расчета и предупреждать пользователей вход в помещение;
      • администрация сама контролирует недопущение очереди возле места выдачи заказа;
      • работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;
      • меню нужно поместить для ознакомления рядом с местом выдачи заказа;
      • выдача заказа только в одноразовой закрытой посуде.

      Обратите внимание Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений

      Рекомендации для работы нотариусов, адвокатов и аудиторов:

      • температурный скрининг всех работников перед началом работы. Тем, у кого температура выше 37,2 градуса, доступ к работе запрещен;
      • работа только по предварительной записи и с разницей в 15 минут между клиентами;
      • двери заведения закрыты для входа без записи. У входа звонок или домофон и информацию о способах записи;
      • ожидания клиентами в очереди на услуги внутри заведения запрещено;
      • на входе в заведение должны быть антисептики;
      • допуск клиентов в заведение только в масках или респираторах;
      • работники должны пользоваться масками или респираторами и перчатками;
      • дезинфекция и уборка поверхностей после каждого клиента.

      Рекомендации для работы зон отдыха:

      • размещение на входе и территории зоны информации о правилах и ограничениях пользования;
      • в местах потенциального скопления разместить информацию о профилактике заболевания;
      • обеспечение наличия туалетов на территории зоны, наличие жидкого мыла и антисептиков, а также постоянную дезинфекцию;
      • запрещено проведение организованных развлекательных мероприятий и аттракционов;
      • ограничен доступ к отдельным зонам, которым запрещено функционирование.

      Последние ограничения касаются работы парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок.

      Работодатель обязан:

      • обеспечить работников средствами защиты;
      • информировать клиентов о правилах и ограничениях;
      • нанести маркировку о соблюдении дистанции в 1,5 метра;
      • проводить дезинфекцию и уборку заведений;
      • временно отстранить от работы людей из группы риска – в возрасте свыше 60 лет или с хроническими заболеваниями.

      Работник обязан:

      • регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком каждые 3 минуты;
      • при чихании или кашле прикрывать руку сгибом локтя или одноразовой салфеткой;
      • воздержаться от прикосновений к лицу;
      • воздержаться от контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
      • самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.

      послеблення карантину з 11 травня
      Ослабление карантина в Украине с 11 мая / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Бизнес Министерство здравоохранения Украины
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