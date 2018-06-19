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Минздрав презентовал приложение, где можно проверить, какие лекарства выдают бесплатно

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Лекарства контроль
Лекарства контроль / techtoday.in.ua

Министерство здравоохранения запустило новую программу "Лекарства контроль" для проверки лекарств, которые внесены в Национальный перечень основных лекарственных средств – именно их должны закупать за государственный счет. На странице конкретного лекарственного средства указано, входит ли оно в государственную программу.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

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По ссылке можно также проверить наличие лекарств в той или иной больнице. Соответствующие списки должны быть размещены и на информационных стендах больниц.

В приложении также можно проверить, включен ли конкретный препарат в программу "Доступные лекарства".

ліки контроль

Приложение "Лекарства контроль"

"Когда пользователь ищет препарат, ему выпадает список препаратов. И те лекарства, которые принимают участие в программе "Доступные лекарства", обозначены логотипом этой государственной программы. Можно зайти в карточку препарата, посмотреть на каких условиях можно получить этот препарат и перейти к пошаговой инструкции, как именно получить "доступные лекарства". И так же относительно Нацреестра", – рассказала председатель правления ОО "Лекарства Контроль" Наталья Гуран.

В случае, если вам отказываются предоставить лекарства из этого перечня бесплатно – следует писать жалобу.

Каждый пациент должен знать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Благодаря новому модулю в программе "Лекарства контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируются бесплатно и выяснить, не забыли ли о них сказать в больнице,
– отметил Илык.

Директор программы "Общественное здоровье" Виктория Тимошевская, подчеркнула, что международный фонд "Возрождение" намерен обеспечить финансовую поддержку работы и развитие этого приложения. В частности, в ближайшее время фонд планирует завершить разработку автоматизированной электронной жалобы на случай, если пациент не получил в больнице лекарства, входящие в Нацреестр.

Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Медицина Лекарства Министерство здравоохранения Украины Приложения
Источник: 24 Канал
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