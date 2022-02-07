Каким должен быть показатель вакцинации

Для того чтобы ослабить карантинные ограничения, привитыми от коронавируса должны быть не менее 70% населения. Об этом в интервью заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Медик отметил, что хотел бы, чтобы Украина пошла по пути Великобритании. Ведь там, несмотря на вспышку Омикрона, власти смогли ослабить карантин. Впрочем, это стало возможным лишь потому, что более 70% британцев уже вакцинированы. В Украине же количество привитых значительно меньше.

ВОЗ однозначно заявила о том, что охват прививкой по меньшей мере 70% взрослого населения – это минимальный предел для того, чтобы мы начали говорить о каком-либо смягчении карантина. В Украине сейчас только 22 из 25 областей вакцинировали по крайней мере 40% своего населения,

– сообщил Кузин.

Правительство поставило перед собой амбициозную цель – до конца 2022 года вакцинировать 70% украинцев.

Прививки должны делать люди из группы риска

В тех странах, которые отменяют ограничения, довольно высокие показатели прививки среди групп риска. В то же время в Украине все наоборот:

население в возрасте от 60 лет вакцинировано на 30–40% в зависимости от региона,

среди людей в возрасте от 70 лет вакцинированы лишь 20–25%.

Обратите внимание! В Украине за сутки 6 февраля прививку от коронавируса сделали лишь 18 626 человек. Первую дозу получил 5 741 человек, вторую – 8 028 человек. Полностью вакцинированы почти 14,8 миллиона украинцев.



Сравнение вакцин против коронавируса / инфографика 24 канала

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