Это уже не первый случай, когда можно увидеть такие долгие очереди под местным океанариумом, сообщает 24 канал. Однако в последнее время желающих стало больше благодаря возможности приобрести билет с помощью карты "єПідтримка". Десятки людей стояли на улице в ожидании полюбоваться морскими существами.

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Без масок и никто не соблюдает дистанцию

Очередь во Львовский океанариум / Фото Марии Твардовской

В океанариум во Львове пускают посетителей только вакцинированных или с отрицательным тестом. Правда, складывается впечатление, что о дистанции в очереди никто не знает. То же самое касается и масочного режима.

Львовщина – на пороге красной зоны. Поэтому львовяне и туристы словно специально решили посещать такие массовые заведения, как океанариум в частности.

Очередь во Львовский океанариум / Фото Марии Твардовской

Между тем заболеваемость COVID-19 во Львове растет. За минувшие сутки на Львовщине зафиксировали 2 122 случая коронавирусной болезни. А вот в течение рабочей недели показатели заболеваемости были еще хуже-в пределах 3 тысячи новых случаев ежедневно.

Карантин во Львове

Напомним, что 4 февраля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении действия карантинных ограничений во Львове еще на неделю.

В частности заведения развлекательной деятельности и питания, непродовольственных рынков, спортивных залов, бассейнов, фитнес-центров могут работать, однако только при условии полной вакцинации работников и посетителей.

Ученики старших классов продолжают учиться дистанционно, а вот для 1 – 4 классов формат обучения выбирает руководство школы.

Автор: Мария Твардовская