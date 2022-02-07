Це вже не перший випадок, коли можна побачити такі довгі черги під місцевим океанаріумом, повідомляє 24 канал. Проте останнім часом охочих побільшало завдяки можливості придбати квиток за допомогою картки "єПідтримка". Десятки людей стояли на вулиці в очікуванні помилуватись морськими істотами.

До теми У Львові продовжує діяти посилений карантин: заповненість дитячих лікарень – критична

Без масок і ніхто не дотримується дистанції



Черга до Львівського океанаріуму / Фото Марії Твардовської

До океанаріуму у Львові пускають відвідувачів лише вакцинованих чи з негативним тестом. Щоправда, складається враження, що про дистанцію в черзі ніхто не знає. Те ж саме стосується й маскового режиму.

Львівщина – на порозі червоної зони. Тож львів'яни й туристи немовби спеціально вирішили відвідувати такі масові заклади, як океанаріум зокрема.



Черга до Львівського океанаріуму / Фото Марії Твардовської

Тим часом захворюваність на COVID-19 у Львові зростає. За минулу добу на Львівщині зафіксували 2 122 випадки коронавірусної хвороби. А от протягом робочого тижня показники захворюваності були ще гіршими – в межах 3 тисячі нових випадків щодня.

Карантин у Львові

Нагадаємо, що 4 лютого міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження дії карантинних обмежень у Львові ще на тиждень.

Зокрема заклади розважальної діяльності та харчування, непродовольчих ринків, спортивних залів, басейнів, фітнес-центрів можуть працювати, проте лише за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів.

Учні старших класів продовжують навчатись дистанційно, а от для 1 – 4 класів формат навчання обирає керівництво школи.

Автор: Марія Твардовська