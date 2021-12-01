В нем говорится, что посещать горнолыжные курорты могут люди, имеющие так называемые COVID-документы.

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Как пояснили в Минздраве, это:

документ о вакцинации,

отрицательный тест на COVID-19,

сертификат о выздоровлении.

В министерстве призвали проверять документы во время заселения в отель, при покупке абонемента на горнолыжное катание или аренде горнолыжного снаряжения, или же в специальных пунктах проверки.

Также в документе сказано, что после проверки посетителям и клиентам будут предоставлять уникальную метку, например, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем, который позволит им пользоваться услугами без повторных проверок – при условии, что можно будет идентифицировать тех, кому выдали отметку.

Особые правила на горнолыжных курортах

Посетители или клиенты курортов обязаны находиться в закрытых помещениях и в местах общего пользования в масках или респираторах и соблюдать "респираторную гигиену".

Работников с признаками респираторных заболеваний или температурой свыше 37,2 градуса не будут пускать на работу.

Обратите внимание! Зимой 2021 года в Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, который власть связала с большим количеством туристов на курорте Буковель и нарушениями там правил карантина.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в начале ноября заявил, что на новогодние праздники горнолыжные курорты будут работать только для туристов, вакцинированных от COVID-19. Он говорил, что Минздрав разрабатывает систему, по которой туристам во время поселения могут выдавать браслет, в который в цифровом виде будет "зашита" информацию о вакцинации.

Какие еще меры могут ввести

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что сейчас прорабатывается механизм для избежания очередей. Он должен быть удобным не только для туристов, но и для тех, кто проверяет, в частности для Нацполиции.

По его словам, прорабатываются и другие предложения, но сейчас речь идет о том, чтобы зимние курорты были безопасными и для вакцинированных не было никаких препятствий.