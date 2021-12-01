У ній мовиться, що відвідувати гірськолижні курорти можуть люди, які мають так звані COVID-документи.

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Як пояснили у МОЗ, це:

документ про вакцинацію,

негативний тест на COVID-19,

сертифікат про одужання.

У міністерстві закликали перевіряти документи під час заселення в готель, при купівлі абонементу на гірськолижне катання або оренді гірськолижного спорядження, або ж у спеціальних пунктах перевірки.

Також у документі сказано, що після перевірки відвідувачам і клієнтам надаватимуть унікальну позначку, наприклад, у вигляді наліпки на верхній одяг або шолом, який дозволить їм користуватися послугами без повторних перевірок – за умови, що можна буде ідентифікувати тих, кому видали позначку.

Особливі правила на гірськолижних курортах

Відвідувачі або клієнти курортів зобов'язані перебувати в закритих приміщеннях та в місцях загального користування в масках або респіраторах і дотримуватися "респіраторної гігієни".

Працівників з ознаками респіраторних захворювань або температурою понад 37,2 градуса не пускатимуть на роботу.

Зверніть увагу! Взимку 2021 року в Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, який влада пов'язала з великою кількістю туристів на курорті Буковель і порушеннями там правил карантину.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на початку листопада заявив, що на новорічні свята гірськолижні курорти працюватимуть лише для туристів, що вакциновані від COVID-19. Він казав, що МОЗ розробляє систему, за якої туристам під час поселення можуть видавати браслет, у який у цифровому вигляді буде "зашито" інформацію про вакцинацію.

Які ще заходи можуть запровадити

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що наразі опрацьовується механізм для уникнення черг. Він має бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто перевіряє, зокрема для Нацполіції.

За його словами, пропрацьовуються й інші пропозиції, але зараз йдеться про те, щоб зимові курорти були безпечними й, щоб для вакцинованих не було жодних перешкод.