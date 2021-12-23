Как отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире. Пока дополнительных ограничений не планируется.
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Игорь Кузин – главный санврач
"На новогодние и рождественские праздники дополнительные меры по усилению карантина не предусматриваются. Однако любые изменения в карантинных правилах будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире".
Карантин в Украине: главное
- По прогнозу руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, все регионы Украины выйдут из красной зоны уже в 2021 году.
- Вместе с тем, там заявляли, что новый штамм Омикрон остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.
- Сейчас почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. Сейчас в красной зоне находятся только Волынская и Запорожская области.
- Вместе с тем, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что в правительстве на время новогодне-рождественских праздников ужесточают карантинные ограничения. В частности, на время праздников будут действовать новые карантинные требования.
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