В Министерстве здравоохранения пожаловались на отдельных пользователей приложения "Дій вдома". Дело в том, что некоторые фотографируют не свое лицо, как нужно, а собак, детей, другие части тела и даже компьютерную технику.

На это во время брифинга пожаловался заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер. Он отметил, что иногда ситуации доходят до абсурда.

Важно "Дій вдома": как работает приложение для контроля обсервации и самоизоляции

Как объяснил Кучер, приложение с определенными интервалами требует сделать свое фото. Однако люди вместо себя фотографируют своих домашних любимцев, части тела или компьютеры. Заместитель министра попросил пользователей не играть с приложением, поскольку это может вызвать проблемы с верификацией.

И, конечно, что возникают вопросы, связанные с тем, что что-то потом не срабатывает при верификации. Я хотел бы, чтобы все относились к этому серьезно, потому что обмен данными четко отлажен, у нас есть вся информация о нарушителях,

– рассказал Кучер.

Также заместитель рассказал, что временами пользователи, которые сделали неправильное фото в приложении, звонят с вопросами в контакт-центр Минздрава. Он попросил без необходимости не нагружать горячую линию и сразу делать все правильно.

"Я хотел бы обратить внимание, что каждый такой звонок может отвлекать операторов контактного центра от более насущных вопросов, когда нужно решать оперативные вопросы, связанные с госпитализацией людей", – подчеркнул Кучер.

Как работает приложение "Дій вдома": смотрите видео

Что известно о приложении "Дій вдома"

Приложение создали для тех, кто вынужден находиться на самоизоляции в Украине. Согласно действующим правилам, его должны установить все, кто прибывает в нашу страну.

Контроль за соблюдением самоизоляции проходит через:

регулярные сообщения в течение дня;

проверку соответствия фотографии лица эталонной фотографии, загруженной во время установки сервиса;

геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.

После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.