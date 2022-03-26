Вопреки сопротивлению некоторых европейских стран, в частности Венгрии, Байден подчеркнул, что это вопрос экономической и национальной безопасности.

К теме Джо Байден выступает в Варшаве из-за ситуации в Украине: видео речи

Он рассказал, что в Брюсселе объявил новый план с президентом Еврокомиссии и пообещал оказать Европе поддержку во время вероятного энергокризиса.

Страны работают над новым планом энергообеспечения

Европа должна стать независимой от энергоносителей России. Это вопрос экономической, национальной безопасности. Многие страны сейчас работают над этим вопросом,

– заявил Байден.

Также президент США отметил необходимость плана для обеспечения планеты. Байден подчеркнул, что мир должен перейти на чистые источники энергии.

Мы не можем позволить тирану диктовать свои условия, зависимость должна остановиться,

– добавил президент США.