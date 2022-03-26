Всупереч опору деяких європейських країн, зокрема Угорщини, Байден наголосив, що це питання економічної та національної безпеки.

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Він розповів, що в Брюсселі оголосив новий план з президентом Єврокомісії та пообіцяв надати Європі підтримку під час ймовірної енергокризи.

Країни працюють над новим планом енергозабезпечення

Європа має стати незалежною від енергоносіїв Росії. Це питання економічної, національної безпеки. Багато країн зараз працюють над цим питанням,

– заявив Байден.

Також президент США наголосив на необхідності плану для забезпечення планети. Байден підкреслив, що світ повинен перейти на чисті джерела енергії.

Ми не можемо дозволити тирану диктувати свої умови, залежність повинна зупинитись,

– додав президент США.