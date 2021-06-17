Курц выразил удовлетворение по поводу встречи Джо Байдена и Владимира Путина и взаимного возвращения послов в столицы США и России. Это, по его мнению, позволит открыть каналы для диалога между двумя сверхдержавами.

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Диалог между ЕС и Россией

Канцлер Австрии также выступает за диалог между Евросоюзом и Россией, несмотря на все разногласия.

Мы должны пройти этот путь в ЕС. Важно оставаться на диалоге и придерживаться четкой линии в случае разногласий, например, в вопросах прав человека,

– заявил Курц.

Политик добавил, что для защиты своих интересов и предотвращения очередным негативным этапам отношений, следует "держать каналы разговоров открытыми". В то же время есть сферы, в которых сотрудничество имеет смысл. Это борьба с изменением климата и пандемией коронавируса.

Курц подытожил, что "мир будет в Европе только с Россией, а не против нее".

Стратегия отношений Евросоюза и Москвы