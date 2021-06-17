Курц висловив задоволення щодо зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна та взаємного повернення послів до столиць США і Росії. Це, на його думку, дозволить відкрити канали для діалогу між двома наддержавами.
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Діалог між ЄС та Росією
Канцлер Австрії також виступає за діалог між Євросоюзом та Росією, попри всі розбіжності.
Ми повинні пройти цей шлях у ЄС. Важливо залишатися на діалозі та дотримуватися чіткої лінії у разі розбіжностей, наприклад, у питаннях прав людини,
– заявив Курц.
Політик додав, що для захисту своїх інтересів та запобігання черговим негативним етапам відносин, слід "тримати канали розмов відкритими". Водночас є сфери, в яких співпраця має сенс. Це боротьба зі зміною клімату та пандемією коронавірусу.
Курц підсумував, що "мир буде в Європі лише з Росією, а не проти неї".
Стратегія відносин Євросоюзу та Москви
- Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії щодо Росії.
- У ньому викладена стратегія відносин блоку з Москвою, яка базуватиметься на 3 принципах: протидії, стримуванні та залучення.