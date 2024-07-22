Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что очень важно правильно трактовать то, что написал Борис Джонсон по урегулированию ситуации в Украине. Он отметил, что часть людей неправильно поняли его колонку.

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"Об отказе от территорий речь не идет. Он (Борис Джонсон – 24 Канал) не предлагает отказаться от украинских требований о наказании за военные преступления россиян", – сказал Фесенко.

Главное из заявления Джонсона

По словам Фесенко, ключевым тезисом в колонке Бориса Джонсона является необходимость принудить Россию к миру силовым путем. С этим в своих заявлениях также соглашается и Майкл Джонсон, спикер Палаты представителей США.

Борис Джонсон говорит, что надо отбросить российские войска хотя бы до границ 2022 года. Он призывает усилить военную помощь Украине, что является первым шагом, а после того должны быть переговоры,

– объяснил политолог.

Он отметил, что бывший премьер-министр Великобритании не призывает вести переговоры на российских условиях или отказываться от территорий.

Если Дональд Трамп станет президентом, то важно его убедить, что поддержку Украины надо усиливать, а не сокращать. Владимир Фесенко добавил, что только при таких условиях переговоры с Россией будут возможны.