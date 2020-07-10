Мир находится только в начале пандемии COVID-19, – главный инфекционист США
Ситуация с COVID-19 может стать хуже, если не применить меры по сдерживанию болезни. На это указывают темпы распространения болезни в мире, в частности в США, Бразилии, Индии и России.
Мир находится только в начале пандемии, об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, пишет итальянское издание Corriere Della Sera.
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По его словам, вспышка в США до сих пор не взята под контроль, это – проблема. К тому же, немалые вспышки фиксируются в Бразилии, Южной Африке и в Азии.
Поэтому мы все еще находимся в начале глобальной пандемии. Скорее всего, ситуация ухудшится перед тем, как мы увидим улучшения,
– предположил Фаучи.
Он подчеркнул: все страны должны объединить усилия в борьбе с COVID-19. Ведь на протяжении следующих месяцев динамика его распространения будет расти, если не принять соответствующие меры.
Коронавирус в США: основное
- США лидируют в антирейтинге по количеству больных. По состоянию на 10 июля там подтвердили 3 117 946 случаев COVID-19.
- 133 290 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Однако 969 111 пациентам удалось выздороветь.
- Новой ячейкой распространения недуга стала Флорида. Штат известен курортами, на которых сейчас – ажиотаж среди отдыхающих.