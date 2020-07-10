Світ перебуває лише на початку пандемії COVID-19, – головний інфекціоніст США
Ситуація з COVID-19 може стати гіршою, якщо не застосувати заходів зі стримування хвороби. На це вказують темпи поширення хвороби у світі, зокрема у США, Бразилії, Індії та Росії.
Світ перебуває лише на початку пандемії, про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, пише італійське видання Corriere Della Sera.
Цікаво Трамп офіційно оголосив про вихід США з ВООЗ, Байден обіцяє скасувати це рішення
За його словами, спалах у США досі не взятий під контроль, це – проблема. До того ж, чималі спалахи фіксуються у Бразилії, Південній Африці та в Азії.
Тому ми все ще перебуваємо на початку глобальної пандемії. Скоріш за все, ситуація погіршиться перед тим, як ми побачимо поліпшення,
– припустив Фаучі.
Він наголосив: усі країни повинні об'єднати зусилля у боротьбі з COVID-19. Адже впродовж наступних місяців динаміка його поширення зростатиме, якщо не вжити відповідних заходів.
Коронавірус у США: основне
- США лідирують в антирейтингу за кількістю хворих. Станом на 10 липня коронавірус там підтвердили 3 117 946 випадків COVID-19.
- 133 290 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 969 111 пацієнтам вдалося одужати.
- Новим осередком поширення недуги стала Флорида. Штат відомий курортами, на яких зараз – ажіотаж серед відпочивальників.