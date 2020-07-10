Ситуація з COVID-19 може стати гіршою, якщо не застосувати заходів зі стримування хвороби. На це вказують темпи поширення хвороби у світі, зокрема у США, Бразилії, Індії та Росії.

Світ перебуває лише на початку пандемії, про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, пише італійське видання Corriere Della Sera.

Цікаво Трамп офіційно оголосив про вихід США з ВООЗ, Байден обіцяє скасувати це рішення

За його словами, спалах у США досі не взятий під контроль, це – проблема. До того ж, чималі спалахи фіксуються у Бразилії, Південній Африці та в Азії.

Тому ми все ще перебуваємо на початку глобальної пандемії. Скоріш за все, ситуація погіршиться перед тим, як ми побачимо поліпшення,

– припустив Фаучі.

Він наголосив: усі країни повинні об'єднати зусилля у боротьбі з COVID-19. Адже впродовж наступних місяців динаміка його поширення зростатиме, якщо не вжити відповідних заходів.

Коронавірус у США: основне