Федорук отметил, что мир наступит только тогда, когда Украина победит в войне с Россией. Впрочем, даже после этого остается риск, что Россия нападет вновь.

До темы В общине проживало 50 тысяч человек, а осталось 3 тысячи, – мэр Бучи об эвакуации местных

Украина должна быть готова к риску повторного наступления

Федорук убежден, что даже после победы необходимо сделать выводы и готовиться к новой войне. Ведь через некоторое время Россия может напасть повторно.

Мир наступит только после Великой Победы нашего государства. А сейчас у нас есть, Слава Богу, только два "братских народа". Один из них – белорусский, который позволяет через свою территорию заходить на Киевщину. Мы этот риск постоянно, постоянно чувствуем, и должны быть к нему готовыми. Даже после великой победы мы должны делать выводы и постоянно быть готовыми к войне, к военной агрессии,

– заявил Федорук.

Читайте полную версию интервью с мэром Бучи Анатолием Федоруком на сайте 24 канала.

Интервью с Анатолием Федоруком в видеоформате