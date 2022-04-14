Федорук наголосив, що мир настане лише тоді, коли Україна переможе у війні з Росією. Втім, навіть після цього залишається ризик, що Росія нападе знову.

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Україна повинна бути готовою до ризику повторного наступу

Федорук переконаний, що навіть після перемоги необхідно зробити висновки й готуватися до нової війни. Адже через деякий час Росія може напасти повторно.

Мир настане тільки після великої перемоги нашої держави. А наразі у нас є, Слава Богу, тільки два "братні народи". Один із них – білоруський, який дозволяє через свою територію заходити на Київщину. Ми цей ризик постійно маємо, постійно відчуваємо, і маємо бути до нього готовими. Навіть після великої перемоги ми маємо робити висновки та постійно бути готовими до війни, до військової агресії,

– заявив Федорук.

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Інтерв’ю з Анатолієм Федоруком у відеоформаті