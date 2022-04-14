Чимало з загиблих прагнули евакуюватися, але не встигли, передає 24 канал.

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Водночас міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що з першого дня вторгнення Росії кожна доросла людина ухвалювала рішення – залишатися у місті чи виїжджати. Адже це не примусове виселення, а свідома евакуація через низку ризиків.

З 50 тисяч людей, які проживали у Бучі, залишилося 3

Ми, як місцева влада, яка мала виклики щодо захоплення міста, почали працювати над тим, щоб безпечно спрямувати наших громадян у коридори, які були визначені,

– сказав мер.

Федорчук зазначив, що якщо говорити масштабно та взяти співвідношення мешканців, то до вторгнення Росії 24 лютого у громаді проживало 50 тисяч людей. Зараз залишилося 3 тисячі.

Залишали місто не усі

За словами міського голови Бучі, люди залишились через роботу, або тому, що не хотіли чи не мали куди виїжджати.

Весь період окупації ми провели разом з ними. Ризики, дійсно, є. Тому ми не відпочиваємо, що все – у нас мир. Мир настане тільки після великої перемоги нашої держави,

– додав Федорчук.

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