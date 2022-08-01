Жена Майкла Гиггинса Сабина написала письмо в издание Irish Times. Так хотела раскритиковать предыдущую редакционную статью о войне.

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Что первая леди написала в письме

Она выразила мнение, что бои будут продолжаться, пока мир не убедит президента владимира путина и президента Владимира Зеленского "согласиться на прекращение огня и переговоры". То есть фактически продолжила нарратив о том, что Украина могла бы уступить чем-то ради мира. Ведь россия иначе садиться за стол переговоров не собирается.

Письмо в Ирландии подвергли критике и предположили, что первая леди выставила одинаковым то, что делает россия и то, как действует Украина. Сенаторы от партий коалиционного правительства Ирландии заявили, что обеспокоены. Сенатор Малкольм Бирн сказал, что впоследствии письмо было опубликовано на официальном сайте президента Ирландии. Бирн заметил, что это "ужасно".

Решение опубликовать письмо на сайте президента вызывает серьезные вопросы. Президент Ирландии сейчас должен четко выразить решительную поддержку ирландского народа украинскому народу и то, что мы считаем россию ответственной за войну и продолжающееся варварство,

– заявил Бирн.

Впоследствии письмо удалили с сайта президента.

Как Ирландия поддерживает Украину

Владимир Зеленский 6 июля встретился с Михолом Мартином – премьером Ирландии. Он приехал в Киев впервые в истории украинско-ирландских отношений. Политики обсудили разные сферы сотрудничества двух государств и ужесточение санкций против россии, в частности.

Также Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большинства Европы. Таким образом, власти страны пытаются освободить и сохранить больше мест для украинцев, которые заняли переселенцы из других государств.

Кроме того, власти Ирландии заморозили на сумму более 1,72 миллиарда евро российских активов. Речь идет о физических и юридических активах россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за войны россии на территории Украины.

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