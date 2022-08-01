Дружина Майкла Гіґґінса Сабіна написала листа в видання Irish Times. Так хотіла розкритикувати попередню редакційну статтю про війну.

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Що перша леді написала в листі

Вона висловила думку, що бої триватимуть, поки світ не переконає президента владіміра путіна та президента Володимира Зеленського "погодитися на припинення вогню та переговори". Тобто фактично продовжила наратив про те, що Україна могла б поступитися чимось заради миру. Адже росія інакше сідати за стіл переговорів не збирається.

Лист в Ірландії розкритикували і припустили, що перша леді виставила однаковим те, що робить росія і те, як діє Україна. Сенатори від партій коаліційного уряду Ірландії заявили, що стурбовані. Сенатор Малкольм Бірн сказав, що згодом лист опублікували на офіційному сайті президента Ірландії. Бірн зауважив, що це "жахливо".

Рішення опублікувати лист на сайті президента викликає серйозні запитання. Президент Ірландії зараз має чітко висловити рішучу підтримку ірландського народу українському народові та те, що ми вважаємо росію відповідальною за війну та триваюче варварство,

– заявив Бірн.

Згодом лист видалили з сайту президента.

Як Ірландія підтримує Україну

Володимир Зеленський 6 липня зустрівся з Міхолом Мартіном – прем'єром Ірландії. Той приїхав до Києва вперше в історії українсько-ірландських відносин. Політики обговорили різні сфери співпраці двох держав та посилення санкцій проти росії, зокрема.

Також Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи. Таким чином влада країни намагається звільнити та зберегти більше місць для українців, які зайняли переселенці з інших держав.

Крім того, влада Ірландії заморозила на суму в понад 1,72 мільярда євро російських активів. Мовиться про фізичні та юридичні активи росіян, котрі потрапили під санкції Євросоюзу через війну Росії на території України.

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