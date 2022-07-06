Зеленський наголосив, що цей візит відбувається у важкий час. Триває війна за українську незалежність.

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Український лідер наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у відносинах України та Ірландії з'явилася нова сторінка. Атмосфера відносин – тепла та предметна.

Україна вдячна Ірландії за щиру підтримку суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, за підтримку наших європейських прагнень, а також наших людей, які були вимушені шукати за кордоном порятунку від бойових дій на українській землі,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що Ірландія скасувала візи для українців. Цей принциповий жест солідарності Україна пам'ятатиме завжди.

Зеленський та Мартін обговорили 7 пакет санкцій

"Наші ірландські друзі вповні розуміють загрози, створені цією російською війною проти України та проти всього демократичного світу", – заявив Зеленський.

В Офісі Президента заявили, що український лідер та прем'єр Ірландії обговорили такі питання:

продовольчої безпеки;

енергетики;

підготовку 7 пакета санкцій проти Росії;

шлях України до повноправного членства у ЄС;

активну відбудову територій, які вже звільнили від російських загарбників.

Зеленський пригадав, що Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо визнання злочинів російських окупантів в Україні геноцидом українського народу. Президент наголосив, що Україна дуже цінує таке рішення.

Що сказав Мартін

Прем'єр Ірландії наголосив, що Росія має закінчити свою агресію.

"Використання терору проти цивільного населення – це воєнні злочини. І ті, хто відповідає за ці дії, хто давав ці вказівки, безумовно, будуть притягнуті до відповідальності", – заявив Мартін.

Мартін відвідав Київщину

Під час візиту в Україну прем'єр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь. Делегація проїхала повз аеропорт Гостомеля. Окрім того, Мартін проїхав побачив розбомблені склади, торгові центри та автозаправні станції.

Прем'єр заявив, що "важко усвідомити нищівність і нелюдяність нападів Росії".

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