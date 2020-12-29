В Новой Зеландии 27 декабря скончался легендарный киви Manukura. Он стал первым в истории белоснежным киви, который вылупился в неволе.

Manukura появился на свет в 2011 году. Об этом сообщает Национальный центр живой природы Новой Зеландии.

Актуально Щенок, которого хозяин голыми руками спас из пасти аллигатора, стал помощником шерифа: видео

За последние 10 лет он захватил множество людей и по-своему пролил свет на бедственное положение киви в дикой природе. Его очень будет не хватать,

– говорится в сообщении.

Что известно о птице

Киви получил свои белоснежные перья благодаря редкой генетической особенности.

Для местного племени Рангитане о Вайрарапа Manukura был "огромным благословением".

Кроме того, удивительная птица стала источником вдохновения для книги известной детской писательницы Джой Коули.

Самочувствие киви ухудшилось в декабре этого года. Опекуны птицы заметили, что он почти ничего не ест.

Ветеринары обследовали птицу и обнаружили неоплодотворенное яйцо, которое киви не смог отложить.

Перед смертью Manukura пережил операцию.

Обратите внимание! Киви являются очень редкими птицами. Увидеть их в дикой природе считается фантастической удачей.