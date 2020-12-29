"Огромное благословение": мир потерял уникальную птицу Manukura
В Новой Зеландии 27 декабря скончался легендарный киви Manukura. Он стал первым в истории белоснежным киви, который вылупился в неволе.
Manukura появился на свет в 2011 году. Об этом сообщает Национальный центр живой природы Новой Зеландии.
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За последние 10 лет он захватил множество людей и по-своему пролил свет на бедственное положение киви в дикой природе. Его очень будет не хватать,
– говорится в сообщении.
Что известно о птице
- Киви получил свои белоснежные перья благодаря редкой генетической особенности.
- Для местного племени Рангитане о Вайрарапа Manukura был "огромным благословением".
- Кроме того, удивительная птица стала источником вдохновения для книги известной детской писательницы Джой Коули.
- Самочувствие киви ухудшилось в декабре этого года. Опекуны птицы заметили, что он почти ничего не ест.
- Ветеринары обследовали птицу и обнаружили неоплодотворенное яйцо, которое киви не смог отложить.
- Перед смертью Manukura пережил операцию.
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