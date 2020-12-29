У Новій Зеландії 27 грудня помер легендарний ківі Manukura. Він став першим в історії білосніжним ківі, який вилупився у неволі.

Manukura з'явився на світ у 2011 році. Про це повідомляє Національний центр живої природи Нової Зеландії.

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За останні 10 років він захопив безліч людей і по-своєму пролив світло на скрутне становище ківі в дикій природі. Його дуже не вистачатиме,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про птаха

Ківі отримав своє білосніжне пір'я завдяки рідкісній генетичній особливості.

Для місцевого племені Рангітане о Вайрарапа Manukura був "величезним благословенням".

Окрім того, дивовижний птах став джерелом натхнення для книги відомої дитячої письменниці Джой Коулі.

Самопочуття ківі погіршилося у грудні цього року. Опікуни птаха зауважили, що він майже нічого не їсть.

Ветеринари обстежили птаха та виявили незапліднене яйце, яке ківі не зміг відкласти.

Перед смертю Manukura пережив операцію.

Зверніть увагу! Ківі є дуже рідкісними птахами. Побачити їх у дикій природі вважається фантастичною удачею.