"Величезне благословення": світ втратив унікального птаха Manukura
У Новій Зеландії 27 грудня помер легендарний ківі Manukura. Він став першим в історії білосніжним ківі, який вилупився у неволі.
Manukura з'явився на світ у 2011 році. Про це повідомляє Національний центр живої природи Нової Зеландії.
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За останні 10 років він захопив безліч людей і по-своєму пролив світло на скрутне становище ківі в дикій природі. Його дуже не вистачатиме,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про птаха
- Ківі отримав своє білосніжне пір'я завдяки рідкісній генетичній особливості.
- Для місцевого племені Рангітане о Вайрарапа Manukura був "величезним благословенням".
- Окрім того, дивовижний птах став джерелом натхнення для книги відомої дитячої письменниці Джой Коулі.
- Самопочуття ківі погіршилося у грудні цього року. Опікуни птаха зауважили, що він майже нічого не їсть.
- Ветеринари обстежили птаха та виявили незапліднене яйце, яке ківі не зміг відкласти.
- Перед смертю Manukura пережив операцію.
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