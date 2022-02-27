Мы платим жизнями за решение об отключении России от SWIFT или решении Германии наконец-то нам поставлять оружие. Среднестрессовые последствия для России будут разрушительными.

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Россия не будет частью мира

Эта Россия уже не может быть частью мира, не может являться членом международных организаций. СССР исключили из Лиги наций за агрессию против Финляндии – РФ следует исключить из всех международных структур.

У нас очень разные друзья и партнеры, но сейчас дело одно: Украина! И должны сделать, чтобы они жили нашей эмоцией, нашей борьбой и нашей свободой. Это должно стать их эмоцией, их борьбой и свободой. Никак иначе.

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Помощь и поддержка

И не забывайте помогать друг другу – как раз сейчас время для этого. У меня сегодня был день с лучшими людьми, в условиях опасности и ощущения проделанной миссии. По меньшей мере, на сегодня.

Когда-нибудь я смогу об этом рассказать и желаю этого каждому из вас. Слава Украине!

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