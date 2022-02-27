Ми платимо життями за рішення щодо відключення Росії від SWIFT або рішення Німеччини нарешті нам постачати зброю. Середньостресові наслідки для Росії будуть руйнівними.

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Росія не буде частиною світу

Ця Росія вже не може бути частиною світу, не може бути членом міжнародних організацій. СРСР виключили з Ліги націй за агресію проти Фінляндії – РФ слід виключити зі всіх міжнародних структур.

В нас дуже різні друзі та партнери, але зараз справа одна: Україна! І маємо зробити, щоб вони жили нашою емоцією, нашою боротьбою та нашою свободою. Це має стати їхньою емоцією, їхньою боротьбою та їхньою свободою. Ніяк інакше.

Важливо У понеділок Росія прокинеться в іншій економічній реальності

Допомога та підтримка

І не забувайте допомагати один одному – саме зараз час для цього. В мене сьогодні був день з найкращими людьми, в умовах небезпеки й відчуття виконаної місії. Щонайменше на сьогодні.

Колись зможу про це розказати й бажаю цього кожному з вас. Слава Україні!

Збираємо трупи окупантів по цілій Україні, – Верещук про вбитих росіян: дивіться відео