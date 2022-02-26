Кроме того, Запад чувствует свою вину перед Украиной. Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Мир воспринимает Украину как 300 спартанцев, которые защищают весь мир от безумного тирана с ядерной бомбой", – подчеркнул он.

Вы изменили сознание мира. Этот мировой процесс начинает влиять на Россию,

– добавил Пионтковский.

Пионтковский рассказал о необратимых последствиях для России: смотрите видео

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