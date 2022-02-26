Крім того, Захід відчуває свою вину перед Україною. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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"Світ сприймає Україну як 300 спартанців, які захищають весь світ від божевільного тирана з ядерною бомбою", – наголосив він.
Ви змінили свідомість світу. Цей світовий процес починає впливати на Росію,
– додав Піонтковський.
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