Люди по всему миру уже встретили Новый 2021 год. Правда, празднования во многих странах произошло в условиях жесткого карантина из-за пандемии COVID-19. Следовательно, люди преимущественно оставались дома, а вот улицы мировых столиц оставались непривычно пустыми. Как это было – дальше.

Рим, Париж и Барселона

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На улицах этих городов фактически не было людей. В Риме и Париже за тем, чтобы люди не выходили из дома следили правоохранители. Так, в новогоднюю ночь Елисейские поля заполнили не гуляющий народ, а полицейские авто. Впоследствии они караулили в разных концах городах, люди же показали дисциплинированность и отмечали Новый год дома.



Пустые улицы Парижа / Фото Getty images



Новый год в Париже / Фото Getty images



Париж в новогоднюю ночь / Фото Getty images

В Италии с 22:00 31 декабря начался комендантский час, кафе и рестораны закрыты, поэтому итальянцы встретили Новый год в семейном кругу.



А так было в Риме / Фото Getty images

В Барселоне тоже не было людно. Там запустили праздничный фейерверк, за которым с улицы наблюдали буквально несколько десятков человек. Впрочем, улицы испанского города фактически оставались пустыми.



Новогодняя Барселона / Фото Getty images

Нью-Йорк

На Таймс-Сквер состоялось традиционное празднование Нового года, правда, площадь тоже фактически была пуста. Дело в том, что из-за карантина туда пустили только рабочих, которые отвечали за запуск конфетти и спуск Новогоднего шара, что дает старт года.



Почти пустой Таймс-Сквер / Фото Getty images



Таймс-Сквер в новогоднюю ночь / Фото Getty images



Празднование Нового года в Нью-Йорке / Фото Getty images

Лондон

В Лондоне традиционный новогодний фейерверк на колесе обозрения London Eye отменили. Вместо него в телеэфире показали фейерверки и лазерное шоу в нескольких достопримечательных местах британской столицы.

В то же время 300 дронов рисовали в небе различные фигуры, символизирующие события 2020 года.



Праздничное небо Лондона / Фото Getty images

В Великобритании действует локдаун, ведь там зафиксировали распространение нового штамма коронавируса.

Дубай

В Дубае приход Нового года отметили салютом на самом высоком здании в мире – Бурдж Халифе.



Празднование Нового года в Дубае / Фото EPA

Токио

В Токио люди традиционно пришли в храм Канда, чтобы помолиться. Из-за пандемии количество верующих, которым разрешили поклониться святыне, было ограничено. Все люди были в защитных масках.



Традиционная молитва в Токио / Фото Getty images

Ухань

А вот, где действительно было многолюдно и весело, так это в Ухане – городе, где год назад впервые обнаружили новый коронавирус.

Там жители пришли в центр в праздничных костюмах с воздушными шариками, чтобы встретить Новый год. Интересно, что тем временем в Пекине традиционные празднования отменили.



Улицы Уханя до отказа заполнены людьми / Фото Getty images



Празднование в Ухане / Фото Getty images

Ханой

Во вьетнамском Ханое тоже собрались большие толпы. Там люди вышли на улицы накануне Нового года, чтобы отсчитать время до его наступления. Многие из них соблюдали меры безопасности.



Празднование в Ханое / Фото Getty images



Праздничный фейерверк / Фото Getty images



В Ханое на улице вышло много людей / Фото Getty images

Сидней

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В крупнейшем австралийском городе, где предыдущими годами встретить Новый год собирались миллионы людей, фейерверки осветили гавань, но посмотреть на это зрелище пришло немного желающих. Дело в том, что самые популярные смотровые точки были огорожены полицией.

В то же время в пригороде собирались люди, и полиции Австралии пришлось в некоторых случаях разгонять большие собрания. Следовательно, более 200 человек арестовали, некоторые получили штраф.



Традиционный масштабный салют в Сиднее / Фото Getty images



В Сиднее лишь ограниченное количество людей наблюдало за фейерверками / Фото Getty images

Рио-де-Жанейро

В бразильском Рио-де-Жанейро известный пляж Копакабана, где традиционно проходят празднования, оказался пустым в новогоднюю ночь. Тем не менее жители города запускали в небо свои собственные фейерверки. Кроме того, ночью состоялась акция протеста против президента Жаира Болсонару.



Праздничная иллюминация в Рио / Фото Getty images



Статую Иисуса Христа в Рио подсветили к Новому году / Фото Getty images

Фото из других стран



Празднование Нового года в Египте / Фото Getty images



Так же одиночно наблюдали люди за фейерверками в Швеции / Фото Getty images