Люди по всьому світу вже зустріли Новий 2021 рік. Щоправда, святкування у багатьох країнах відбулося в умовах жорсткого карантину через пандемію COVID-19. Відтак, люди переважно залишалися вдома, а ось вулиці світових столиць залишалися незвично порожніми. Як це було – далі.

Рим, Париж та Барселона

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На вулицях цих міст фактично не було людей. У Римі та Парижі за тим, щоб люди не виходили з дому слідкували правоохоронці. Так, у новорічну ніч Єлисейські поля заповнили не святкувальники, а поліцейські авто. Згодом вони чатували у різних кінцях містах, люди ж показали дисциплінованість та відзначали Новий рік вдома.



Порожні вулиці Парижа / Фото Getty images



Новий рік у Парижі / Фото Getty images



Париж у новорічну ніч / Фото Getty images

В Італії з 22:00 31 грудня почалася комендантська година, кафе і ресторани закриті, тож італійці зустріли Новий рік у сімейному колі



А так було у Римі / Фото Getty images

У Барселоні теж не було людно. Там запустили святковий феєрверк, за яким з вулиці спостерігали буквально кілька десятків людей. Втім, вулиці іспанського міста фактично залишалися порожніми.



Новорічна Барселона / Фото Getty images

Нью-Йорк

На Таймс-Сквер відбулося традиційне святкування Нового року, щоправда, площа теж фактично була порожня. Річ у тім, що через карантин туди пустили лише робочих, які відповідали за запуск конфетті та спуск Новорічної кулі, що дає старт року.



Майже порожній Таймс-Сквер / Фото Getty images



Таймс-Сквер у новорічну ніч / Фото Getty images



Святкування Нового року у Нью-Йорку / Фото Getty images

Лондон

У Лондоні традиційний новорічний феєрверк на колесі огляду London Eye скасували. Замість нього в телеефірі показали феєрверки та лазерне шоу у кількох визначних місцях британської столиці.

Водночас 300 дронів малювали в небі різні фігури, що символізують події 2020 року.



Святкове небо Лондона / Фото Getty images

У Великій Британії діє локдаун, адже там зафіксували поширення нового штаму коронавірусу.

Дубай

У Дубаї прихід Нового року відзначили салютом на найвищій будівлі в світі – Бурдж Халіфі.



Святкування Нового року у Дубаї / Фото EPA

Токіо

У Токіо люди традиційно прийшли в храм Канда, щоб помолитися. Через пандемію кількість вірян, яким дозволили поклонитися святині, була обмежена.Всі люди були в захисних масках.



Традиційна молитва у Токіо / Фото Getty images

Ухань

А ось, де справді було багатолюдно та весело, так це в Ухані – місті, де рік тому вперше виявили новий коронавірус.

Там мешканці прийшли в центр у святкових костюмах з повітряними кульками, щоб зустріти Новий рік. Цікаво, що тим часом у Пекіні традиційні святкування скасували.



Вулиці Уханя вщерть заповнені людьми / Фото Getty images



Святкування в Ухані / Фото Getty images

Ханой

У в'єтнамському Ханої теж зібралися великі натовпи. Там люди вийшли на вулиці напередодні Нового року, щоб відрахувати час до його настання. Багато з них дотримувалися заходи безпеки.



Святкування у Ханої / Фото Getty images



Святковий феєрверк / Фото Getty images



У Ханої на вулиці вийшло багато людей / Фото Getty images

Сідней

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У найбільшому австралійському місті, де попередніми роками зустріти Новий рік зібралися мільйони людей, феєрверки освітили гавань, але подивитися на це видовище прийшло не багато охочих. Річ у тім, що найпопулярніші оглядові точки були обгороджені поліцією.

Водночас у передмісті збиралися люди, і поліції Австралії довелося в деяких випадках розганяти великі збори. Відтак, понад 200 осіб заарештували, дехто отримав штраф.



Традиційний масштабний салют у Сіднеї / Фото Getty images



У Сіднеї лише обмежена кількість людей спостерігала за феєрверками / Фото Getty images

Ріо-де-Жанейро

У бразильському Ріо-де-Жанейро відомий пляж Копакабана, де традиційно відбуваються святкування, виявився порожнім в новорічну ніч. Проте, жителі міста запускали в небо свої власні феєрверки. Окрім того, вночі відбулася акція протесту проти президента Жаіра Болсонару.



Святкова ілюмінація в Ріо / Фото Getty images



Статую Ісуса Христа в Ріо підсвітили до Нового року / Фото Getty images

Фото з інших країн



Святкування Нового року у Єгипті / Фото Getty images



Так само поодиноко спостерігали люди за феєрверками у Швеції / Фото Getty images



Самотній польський Краків / Фото Getty images

Масштабне святкування Нового року в різних країнах: дивіться відео