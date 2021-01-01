У столиці Шотландії на закінчення 2020 року влаштували вражаюче шоу дронів. У небо Едінбурга підняли 150 пристроїв, які виконували різноманітні фігури та демонстрували написи.

Грандіозне видовище тривало протягом 3 днів. Единбуржці могли насолодитися шоу дронів з 29 до 31 грудня. Відео опублікували на своїй фейсбук-сторінці організатори святкування Edinburgh’s Hogmanay.

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Запрограмовані дрони в небі виконували образи різних тварин та людей. У фіналі глядачі побачили надпис "Ми єдині 2021".

Перша частина дійства була присвячена прощанню з минулим 2020 роком.

Вражаюче шоу дронів у Шотландії: перша частина

У другій частині історія базувалась на єдності людей навколо пандемії COVID-19.

Друга частина небесного шоу в Шотландії:

Третя частина символізувала надію на майбутній щасливий рік.

Остання частина масштабного шоу дронів:

Так звана вистава присвячена традиційному для шотландців Хогманаю. Це час перед новим роком, під час якого люди завершують рік, зустрічаються між собою та проводять новорічні концерти, влаштовують феєрверки.