В столице Шотландии в заключение 2020 года устроили впечатляющее шоу дронов. В небо Эдинбурга подняли 150 устройств, которые выполняли разнообразные фигуры и демонстрировали надписи.

Грандиозное зрелище продолжалось в течение 3 дней. Эдинбуржцы могли насладиться шоу дронов с 29 по 31 декабря. Видео опубликовали на своей странице в фейсбук организаторы празднования Edinburgh's Hogmanay.

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Запрограммированные дроны в небе выполняли образы разных животных и людей. В финале зрители увидели надпись "Мы едины 2021".

Первая часть действа была посвящена прощанию с прошлым 2020 годом.

Впечатляющее шоу дронов в Шотландии: первая часть

Во второй части история основывалась на единстве людей вокруг пандемии COVID-19.

Вторая часть небесного шоу в Шотландии:

Третья часть символизировала надежду на предстоящий счастливый год.

Последняя часть масштабного шоу дронов:

Так называемый спектакль посвящен традиционному для шотландцев Хогманаю. Это время перед новым годом, во время которого люди завершают год, встречаются между собой и проводят новогодние концерты, устраивают фейерверки.