Во Всемирной организации здравоохранения считают, что началась новая опасная фаза распространения коронавируса. В то же время на этом фоне многие страны ослабляют ограничительные меры.

Мир вступил в опасную фазу распространения коронавирус, – ВОЗ

Такое заявление во время брифинга 19 июня сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Об этом пишет информационное агентство Интерфакс-Украина.

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Мир сейчас находится в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. А страны стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность. Но вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти и поражает многих людей,

– отметил глава ВОЗ.

По его словам, Всемирная организации здравоохранения 18 июня получила данные о более 150 тысячах новых случаев COVID-19. И такой дневной показатель является рекордным с начала пандемии.

Гебрейесус заметил, что почти половину этих случаев зафиксировали в Северной и Южной Америке. В то же время коронавирус продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы плохо себя чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", – подытожил глава ВОЗ.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 19 июня в целом в мире подтвердили 8 552 674 случаев COVID-19. Умерли в результате болезней, которые усиливает коронавирус, 457 105 человек. В то же время выздороветь удалось 4 204 463 пациентам.

Страны с наибольшим числом инфицированных

США – 2 206 630 случаев (118 809 смертей),

Бразилия 978 142 (47 748),

Россия – 568 292 (7 831),

Индия – 380 532 (12 573),

Великобритания – 303 281 (42 546).

Заметим, что во всех этих странах уже ослабили ограничения. Более того, в Бразилии как такового карантина вообще не было.

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Распространение коронавирус в мире / Данные СНБО Украины