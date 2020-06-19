У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що розпочалася нова небезпечна фаза поширення коронавірусу. Водночас на цьому тлі багато країн послаблюють обмежувальні заходи.

Світ вступив у небезпечну фазу поширення коронавірусу, - ВООЗ

Таку заяву під час брифінгу 19 червня зробив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус. Про це пише інформаційна агенція Інтерфакс-Україна.

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Світ зараз перебуває у новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. А країни прагнуть відновлювати економічну та соціальну діяльність. Але вірус, як і раніше, швидко поширюється. Він, як і раніше, призводить до смерті та вражає багатьох людей,

– зауважив очільник ВООЗ.

За його словами, Всесвітня організації охорони здоров’я 18 червня отримала дані про понад 150 тисяч нових випадків COVID-19. І такий денний показник є рекордним з початку пандемії.

Гебреєсус зауважив, що майже половину цих випадків зафіксували у Північній і Південній Америці. Водночас коронавірус продовжує активно поширюватися в південній Азії і на Близькому Сході.

"Ми закликаємо всі країни і всіх людей проявляти надзвичайну пильність. Продовжувати дотримуватися дистанції, залишатися вдома, якщо ви погано почуваєтесь, а також продовжувати носити маски, коли це потрібно, і мити руки", – підсумував голова ВООЗ.

Ситуація з коронавірусом у світі

Згідно з даними університету Джонса Гопкінса, станом на вечір 19 червня загалом у світі підтвердили 8 552 674 випадків COVID-19. Померли внаслідок хвороб, які посилює коронавірус, 457 105 людей. Водночас одужати вдалося 4 204 463 пацієнтам.

Країни із найбільшим числом інфікованих

США – 2 206 630 випадків (118 809 смертей),

Бразилія 978 142 (47 748),

Росія 568 292 (7 831),

Індія – 380 532 (12 573),

Велика Британія – 303 281 (42 546).

Зауважимо, що у всіх цих країнах вже послабили обмеження. Більше того, в Бразилії як такого карантину взагалі не було.

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Поширення коронавірусу у світі / Дані РНБО України