Мир для Донбасса и возвращения Крыма: Епифаний поздравил украинцев с Новым годом
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым 2019 годом и пожелал всем, чтобы в стране как можно быстрее наступил мир.
Новогоднее поздравление глава ПЦУ обнародовал в своем Twitter.
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Митрополит пожелал украинцам окончания войны на Донбассе и возврата незаконно аннексированного Россией Крыма.
Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины, возвращение аннексированного Крыму, а затем – наступление мира на нашей многострадальной Родине.
Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы!
– сказал Епифаний.
Напомним, 31 декабря городской глава Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с Новым годом. Мэр записал поздравление на фоне рождественской ярмарки на площади Рынок. Во время приветствия он пожелал украинцам тепла и любви в следующем году, а также сказал, что Новый год будет лучше уходящего.