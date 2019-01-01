Мир для Донбасса и возвращения Крыма: Епифаний поздравил украинцев с Новым годом

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым 2019 годом и пожелал всем, чтобы в стране как можно быстрее наступил мир.

Новогоднее поздравление глава ПЦУ обнародовал в своем Twitter.

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Митрополит пожелал украинцам окончания войны на Донбассе и возврата незаконно аннексированного Россией Крыма.

Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины, возвращение аннексированного Крыму, а затем – наступление мира на нашей многострадальной Родине.

Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы!

– сказал Епифаний.

Нехай новий рік благості Божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак – настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині.

Нехай усіх нас береже Господь!

З Новим роком, дорогі українці! — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 31 декабря 2018 г.

Напомним, 31 декабря городской глава Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с Новым годом. Мэр записал поздравление на фоне рождественской ярмарки на площади Рынок. Во время приветствия он пожелал украинцам тепла и любви в следующем году, а также сказал, что Новый год будет лучше уходящего.