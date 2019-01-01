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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Мир для Донбасу та повернення Криму: Епіфаній привітав українців з Новим роком

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      Митрополит Епіфаній привітав українців з Новим роком
      Митрополит Епіфаній привітав українців з Новим роком / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців з Новим 2019 роком та побажав усім, аби в країні якнайшвидше настав мир.

      Новорічне привітання глава ПЦУ оприлюднив у своєму Twitter.

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      Митрополит побажав українцям закінчення війни на Донбасі та повернення незаконно анексованого Росією Криму.

      Нехай новий рік благості Божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак – настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині.
      Нехай усіх нас береже Господь! З Новим роком, дорогі українці!
      – сказав Епіфаній.

      Нагадаємо, 31 грудня міський голова Львова Андрій Садовий привітав українців з Новим роком. Міський голова записав привітання на фоні різдвяного ярмарку на площі Ринок. Під час привітання він побажав українцям тепла та любові у наступному році, а також сказав, що Новий рік буде кращим за рік, що минає.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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