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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Новорічне привітання Президента України Петра Порошенка з 2019 роком: відео

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      Президент України Петро Порошенко привітав українців із 2019 роком. У щорічному зверненні глава держави виголосив свої вітання, стоячи на фоні Софійського собору в Києві, де відбувся Об’єднавчий собор церков у єдину Православну церкву України.

      "Днями, разом із благою вістю про народження Спасителя, Україна отримає довгоочікуваний Томос – грамоту від Вселенського Патріархату. Вона документально засвідчить нашу духовну незалежність. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи", – зауважив президент.

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      Він наголосив, що сила народу – в єдності.

      "Боже, нам єдність подій. Хотілося б, щоб саме ці слова стали гаслом для наступного року, для влади, для суспільства і для кожного громадянина. Тим більше, що 2019-й – це століття Акту злуки, століття нашої соборності. І ми нічого не прагнемо, більше, ніж миру, і ніхто не прагне миру, більше, ніж ми", – сказав президент.

      Він привітав від імені українського народу військових, які забезпечують тишу і спокій у новорічну ніч.

      І хай вдячність нашу і тепло наших сердець відчують і моряки, які перебувають у російському полоні, і поранені серед них Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Артеменко, і українські політв’язні в російських тюрмах, і наші громадяни, які стали заручниками на тимчасово окупованих територіях. Я звертаюся до мільйонів співвітчизників у Криму та по той бік Донбасу. Ми обов’язково повернемося до вас з миром, якою б довгою не була дорога,
      – запевнив глава держави.

      У своєму зверненні він також висловив переконання, що найважче – вже позаду, а попереду – зростання економіки і відновлення рівня життя.

      "Головне – у передвиборчій гонитві – не затоптати паростки розвитку, пророщені ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо. Бажаю всім щасливого Нового року. Щоб наша доля нас не цуралась. Слава Україні!", – завершив своє привітання Порошенко.

      До привітання президента приєднується редакція 24 каналу. З Новим роком, Україно!

      Теги: Новини України Новорічні свята Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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