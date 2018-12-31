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      Новогоднее поздравление Президента Украины Петра Порошенко с 2019 годом: видео

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      Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 2019 годом. В ежегодном обращении глава государства произнес свои поздравления, стоя на фоне Софийского собора в Киеве, где состоялся Объединительный собор церквей в единую Православную церковь Украины.

      "На днях, вместе с благой вестью о рождении Спасителя, Украина получит долгожданный Томос – грамоту от Вселенского Патриархата. Она документально засвидетельствует нашу духовную независимость. Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе", – отметил президент.

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      Он подчеркнул, что сила народа – в единстве.

      "Боже, нам единство событий. Хотелось бы, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года, для власти, для общества и для каждого гражданина. Тем более, что 2019-й – это столетие Акта злуки, века нашей соборности. И мы ничего не хотим, больше, чем мира, и никто не хочет мира больше, чем мы", – сказал президент.

      Он поздравил от имени украинского народа военных, которые обеспечивают тишину и покой в новогоднюю ночь.

      И пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену, и раненые среди них Андрей Ейдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко, и украинские политзаключенные в российских тюрьмах, и наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях. Я обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога,
      – заверил глава государства.

      В своем обращении он также выразил убеждение, что самое трудное – уже позади, а впереди – рост экономики и восстановление уровня жизни.

      "Главное в предвыборной гонке – не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы точно победим. Желаю всем счастливого Нового года. Чтобы наша доля нас не цуралась. Слава Украине!" – завершил свое поздравление Порошенко.

      К поздравлению президента присоединяется редакция 24 канала. С Новым годом, Украина!

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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