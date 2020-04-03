Мир после пандемии коронавруса: что изменится в Украине

Мир никогда не будет таким, каким был до пандемии коронавируса. Об этом говорят и рядовые люди, и эксперты. Мол, после жестких ограничений и перехода в онлайн, изменения затронут и страны, и каждого индивида. Впрочем, что конкретно может измениться – узнавали корреспонденты 24 канала.

Природные катастрофы и террористические акты, эпидемии и войны. Все это в 21 веке заставляет человечество варьироваться. К примеру, после увеличения количества терактов, почти все страны ужесточили безопасность. Сейчас новый вызов – коронавирус.

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Количество инфицированных уже пересекло рубеж в миллион, количество жертв – более 50 тысяч. Границы закрыты, большинство стран на строгом карантине. Болевой шок от неготовности к вызову чувствуют даже государства первого мира.

Каждая страна будет сосредоточена на своей внутренней политике. То есть она уже не будет такой глобальной и открытой, как это было до пандемии. Такие угрозы есть, а это, соответственно, повлияет на формирование тех или иных режимов с менее демократическими ценностями,

– заявил политолог Александр Антонюк.

Тоталитаристский Китай, по убеждению многих экспертов, справился с пандемией именно через развязанные руки власти. И есть риск, что правительства других стран будут тяготеть к этому.

Что будет в Украине

Относительно Украины – нас политически будет трясти еще сильнее. Слишком большое количество вызовов – война на Востоке и аннексия Крыма Российской Федерацией. А последняя еще и может воспользоваться ослабленностью наших союзников.

Неизбежным называют экономический кризис – бизнес парализован и многие люди его потеряют. Впрочем, эксперты сохраняют оптимизм, ведь экономика начнет быстро восстанавливаться. Однако это вопрос не месяцев, а лет.

Мы все упадем, а потом будем восстанавливаться. Но поскольку основная проблема это именно карантин, а не какая-то экономическая системная проблема. Как только вы убирете этот карантин, – экономика быстро начнет восстанавливаться,

– рассказал экономист Сергей Фурса.

Многие откроют новый бизнес или сменят профессию. Психологи говорят, что длительная изоляция стимулирует людей профессионально совершенствоваться или же искать изменения. В то же время, ограниченное живое общение осветит проблемы в отношениях. Отсюда и прогнозируют большое количество разводов, если их не решить.

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Вынужденно после карантина изменится и туризм. Он станет, так сказать, внутренним. По крайней мере, как минимум до середины лета большинство авиаперевозчиков не будут летать. И что дальше будет с ценами на билеты и туры – неизвестно. Ведь через простой как транспорта, так и туристической инфраструктуры, бизнес захочет отбить средства за счет повышения цен.

Тем более, что стоимость билетов и туров, которые отменились из-за мирового карантина, мало кто будет возмещать. Советуют выбирать предложения ближе к концу года, когда пандемия спадет, границы откроют и мир вернется к реальной жизни.

Что известно о коронавирусе?Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 3 апреля 2020 года в мире зарегистрированы 1 018 948 подтвержденных случаев заражения, из них 53 211 – закончились смертью. Выздоровели уже 212 357 человек.



Напомним простые правила, как защититься от инфекции / Инфографика 24 канала