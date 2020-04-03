22:59
3 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Мир после пандемии коронавруса: что изменится в Украине

      - Читати новину українською

      Мир никогда не будет таким, каким был до пандемии коронавируса. Об этом говорят и рядовые люди, и эксперты. Мол, после жестких ограничений и перехода в онлайн, изменения затронут и страны, и каждого индивида. Впрочем, что конкретно может измениться – узнавали корреспонденты 24 канала.

      Природные катастрофы и террористические акты, эпидемии и войны. Все это в 21 веке заставляет человечество варьироваться. К примеру, после увеличения количества терактов, почти все страны ужесточили безопасность. Сейчас новый вызов – коронавирус.

      Интересно Почему Китай продолжает скрывать масштабы пандемии

      Количество инфицированных уже пересекло рубеж в миллион, количество жертв – более 50 тысяч. Границы закрыты, большинство стран на строгом карантине. Болевой шок от неготовности к вызову чувствуют даже государства первого мира.

      Каждая страна будет сосредоточена на своей внутренней политике. То есть она уже не будет такой глобальной и открытой, как это было до пандемии. Такие угрозы есть, а это, соответственно, повлияет на формирование тех или иных режимов с менее демократическими ценностями,
      – заявил политолог Александр Антонюк.

      Тоталитаристский Китай, по убеждению многих экспертов, справился с пандемией именно через развязанные руки власти. И есть риск, что правительства других стран будут тяготеть к этому.

      Что будет в Украине

      Относительно Украины – нас политически будет трясти еще сильнее. Слишком большое количество вызовов – война на Востоке и аннексия Крыма Российской Федерацией. А последняя еще и может воспользоваться ослабленностью наших союзников.

      Неизбежным называют экономический кризис – бизнес парализован и многие люди его потеряют. Впрочем, эксперты сохраняют оптимизм, ведь экономика начнет быстро восстанавливаться. Однако это вопрос не месяцев, а лет.

      Мы все упадем, а потом будем восстанавливаться. Но поскольку основная проблема это именно карантин, а не какая-то экономическая системная проблема. Как только вы убирете этот карантин, – экономика быстро начнет восстанавливаться,
      – рассказал экономист Сергей Фурса.

      Многие откроют новый бизнес или сменят профессию. Психологи говорят, что длительная изоляция стимулирует людей профессионально совершенствоваться или же искать изменения. В то же время, ограниченное живое общение осветит проблемы в отношениях. Отсюда и прогнозируют большое количество разводов, если их не решить.

      Читайте также Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию

      Вынужденно после карантина изменится и туризм. Он станет, так сказать, внутренним. По крайней мере, как минимум до середины лета большинство авиаперевозчиков не будут летать. И что дальше будет с ценами на билеты и туры – неизвестно. Ведь через простой как транспорта, так и туристической инфраструктуры, бизнес захочет отбить средства за счет повышения цен.

      Тем более, что стоимость билетов и туров, которые отменились из-за мирового карантина, мало кто будет возмещать. Советуют выбирать предложения ближе к концу года, когда пандемия спадет, границы откроют и мир вернется к реальной жизни.

      Что известно о коронавирусе?Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.

      По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 3 апреля 2020 года в мире зарегистрированы 1 018 948 подтвержденных случаев заражения, из них 53 211 – закончились смертью. Выздоровели уже 212 357 человек.

      Коронавірус
      Напомним простые правила, как защититься от инфекции / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 20:01 Бригада украинских медиков летит в Италию: Зеленский подписал указ
      Авто 24 6705
      сегодня , 18:14 Жестокое убийство подростков на Львовщине: подозреваемым только 18 и 19 лет
      Кримінальні новини 6340
      сегодня , 20:01 Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      Food and Drinks 34974
      сегодня , 18:00 Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      Food and Drinks 34006
      сегодня , 18:02 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
      Новини України 47960
      сегодня , 21:51 Брат Ермака на допросе в НАБУ вспомнил про "провокации" и "спецслужбы"
      Новини України 4015
      сегодня , 22:10 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
      Новини України 27571
      сегодня , 22:10 Партнер Коломойского трижды тайно посещал ОП перед голосованием закона о банках
      Новини України 15339
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Почему Китай продолжает скрывать масштабы пандемии
      Зоя Казанжи
      сегодня , 20:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик
      Залиште відгук