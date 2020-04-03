Світ після пандемії коронаврусу: що зміниться в Україні

Світ ніколи не буде таким, яким був до пандемії коронавірусу. Про це говорять і пересічні люди, і експерти. Мовляв, після жорстких обмежень і переходу в онлайн, зміни зачеплять і країни, і кожного індивіда. Утім, що конкретно може змінитися – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Природні катастрофи і терористичні акти, епідемії та війни. Все це у 21 столітті змушує людство змінюватись. Приміром, після збільшення кількості терактів, майже всі країни посилили безпеку. Нині новий виклик – коронавірус.

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Кількість інфікованих уже перетнула межу у мільйон, кількість жертв – понад 50 тисяч. Кордони закриті, більшість країн на суворому карантині. Больовий шок від неготовності до виклику відчувають навіть держави першого світу.

Кожна країна буде зосереджуватись на свою внутрішню політику. Тобто вона вже не буде такою глобальною і відкритою, як це було до пандемії. Такі загрози є, а це, відповідно, вплине на формування тих чи інших режимів з менш демократичними цінностями,

– заявив політолог Олександр Антонюк.

Тоталітаристський Китай, на переконання багатьох експертів, впорався з пандемією саме через розв'язані руки влади. І є ризик, що уряди інших країн тяжітимуть до цього.

Що буде в Україні

Щодо України – нас політично трястиме ще дужче. Надто велика кількість викликів – війна на Сході та анексія Криму Російською Федерацією. А остання ще й може скористатися ослабленістю наших союзників.

Неминучою називають економічну кризу – бізнес паралізовано і багато людей його втратить. Утім, експерти зберігають оптимізм, адже економіка розпочне швидко відновлюватись. Проте це питання не місяців, а років.

Ми всі впадемо, а потім будемо відновлюватись. Але оскільки проблема основна це саме карантин, а не якась економічна системна проблема. Як тільки ви прибирете цей карантин, – економіка швидко почне відновлюватись,

– розповів економіст Сергій Фурса.

Багато хто відкриє новий бізнес або змінить професію. Психологи кажуть, що тривала ізоляція стимулює людей професійно удосконалюватися або ж шукати змін. Водночас, обмежене живе спілкування висвітлить проблеми у стосунках. Звідси й прогнозують велику кількість розлучень, якщо їх не вирішити.

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Вимушено після карантину зміниться і туризм. Він стане, так би мовити, внутрішнім. Принаймні, щонайменше до середини літа більшість авіаперевізників не літатимуть. І що далі буде з цінами на квитки й тури – невідомо. Адже через простій як транспорту, так й туристичної інфраструктури, бізнес захоче відбити кошти коштом підвищення цін.

Тим більше, що вартість квитків і турів, які скасувались через світовий карантин, мало хто відшкодовуватиме. Радять обирати пропозиції ближче до кінця року, коли пандемія спаде, кордони відкриють і світ повернеться до реального життя.

Що відомо про коронавірус?Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 3 квітня 2020 року у світі зареєстровано 1 018 948 підтверджених випадків зараження, із них 53 211 – закінчилися смертю. Одужало вже 212 357 осіб.



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