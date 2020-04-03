Чому Китай продовжує приховувати масштаби пандемії

Я сама майже захоплювалась тим, як Китай долає епідемію. Аж покипрочитала: попустіться, все там не так, як це демонструють, тоталітарні режими тому і тоталітарні, що фіг ви знайдете правду (не дослівно, але суть саме така). І це мене повернуло до тями.

Ми правду навряд чи знайдемо. А от розвідка США – може.

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Отже, американці стверджують, що Китай приховував і продовжує приховувати масштаби епідемії COVID-19.

Офіційні китайські дані про кількість заражених і померлих сфальсифіковані, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на секретну доповідь, чиї дані розголосили неназвані джерела.

Китайський уряд повідомляє про 82 000 випадків зараження і 3 300 смертей.