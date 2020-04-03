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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чому Китай продовжує приховувати масштаби пандемії

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      Що дізналась розвідка США про боротьбу Китаю з коронавірусом? / Getty Images

      Американці стверджують, що Китай приховував і продовжує приховувати масштаби епідемії COVID-19.

      Я сама майже захоплювалась тим, як Китай долає епідемію. Аж покипрочитала: попустіться, все там не так, як це демонструють, тоталітарні режими тому і тоталітарні, що фіг ви знайдете правду (не дослівно, але суть саме така). І це мене повернуло до тями.

      Ми правду навряд чи знайдемо. А от розвідка США – може.

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      Отже, американці стверджують, що Китай приховував і продовжує приховувати масштаби епідемії COVID-19.

      Офіційні китайські дані про кількість заражених і померлих сфальсифіковані, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на секретну доповідь, чиї дані розголосили неназвані джерела.

      Китайський уряд повідомляє про 82 000 випадків зараження і 3 300 смертей.

      Американська розвідка повідомляє про число померлих на рівні 40 тисяч. Про це свідчать, в тому числі, і значна кількість урн для поховання, яку отримали похороні будинки в Ухані, і величезні черги родичів, які стоять, щоб забрати прах для поховання.

      Є дані, що мобільні оператори втратили значну кількість своїх абонентів.

      Якби китайці вчасно і чесно повідомили про масштаби, це б вплинуло на подальші дії урядів різних країн, – стверджує імунолог Дебора Біркс.

      Можливо, не було б такого лиха, яке сталось в тій же Італії, де епідемія була недооціненою.

      Китай сьогодні спростував публікацію в Bloomberg. Було заявлено, що американці не можуть справитися з вірусом і тому перекладають провину.

      Американський сенатор Бен Сасс заявив, що "твердження про те, що в США більше смертей від коронавірусу, ніж у Китаї, помилкове. Комуністична партія Китаю брехала, бреше і продовжує брехати про коронавірус задля захисту режиму".

      В свою чергу прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунінг сказав, що Китай хотів надати підтримку та допомогу, "однак, коментарі американських політиків безсоромні та аморальні. Їхні наклепи та звинувачування коштуватимуть більшими втратами життів".

      Деталі ось тут.

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      Весь час думаю про те, як важлива правда. Важливе чесне інформування. І про тести, і про маски, і про захисні костюми, і про інфікованих, і про нагальний стан справ.

      Дорога брехні дуже коротка. І небезпечна в буквальному сенсі слова.

      Автор: Зоя Казанжи
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини політики Китай Новини США Публікації
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