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      Мир празднует Рождество: сказочный Санта-Клаус уже побывал в Украине

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      Санта-Клаус путешествует с подарками по всему миром: не забыл сказочный герой и об Украине / Lufthansa Systems

      25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество. По поверьям, в этот день Санта-Клаус радует малышей со всего мира. Начал он полет на волшебных санях, запряженных красавцами-оленями, еще утром 24 декабря. И практически за сутки должен успеть доставить множество подарков.

      Путь сказочного персонажа в режиме онлайн можно наблюдать на интерактивной карте, созданной благодаря проекту NORAD Tracks Santa .

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      Традиционно путешествие главного героя Рождества стартовало с востока планеты. Заметим, что Санта уже побывал в Европе, в частности в Украине. Судя по вышеупомянутой карты, сюда он прибыл с территории Молдовы и через Одесскую область отправился в Россию. А уже оттуда спустился ниже и отправился в Африку.

      Cанта-Клаус, путь, Рождество, континенты, Земля
      В каких странах уже побывал Санта-Клаус

      По состоянию на 5:00 утра 25 декабря, Санта находится в Северной Америке, а именно в США. Сказочный персонаж уже успел раздать более 5 миллиардов подарков, и их количество с каждой секундой неуклонно растет.

      Cанта-Клаус, путь, Рождество, континенты, Земля
      Санта уже дарит радость детям Северной Америки 

      Санта прибыл в Северную Америку !! ?

      Отправленный НОРАДом Дорожки Санты во вторник, 24 декабря 2019

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      Что известно о традиции отслеживать полеты Санта-Клауса

      Она появилась еще в 1955 году в США. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неправильный номер телефона, по которому дети могли звонить Санте. На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования ВВС США (предшественника Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки – НОРАД).

      Первый звонок 24 декабря поступил от маленькой девочки. Ей ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп. Сотрудники центра, чтобы не расстраивать детей, которые им звонили, добавили новую задачу к своей оборонной миссии и начали сообщать им координаты саней Санта-Клауса.

      С тех пор вот уже 64 года американские военные в режиме реального времени сообщают о координатах саней Санта Клауса на пути от Северного полюса по всей планете. В прошлом году на Рождество сайт Noradsanta.org посетили более 15 миллионов человек из более чем 200 стран.

      Как отслеживают путешествие Санты в 2019 году: смотрите видео 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Рождество Новогодние праздники Традиции LifeStyle Новости LifeStyle
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