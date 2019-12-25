Мир празднует Рождество: сказочный Санта-Клаус уже побывал в Украине

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество. По поверьям, в этот день Санта-Клаус радует малышей со всего мира. Начал он полет на волшебных санях, запряженных красавцами-оленями, еще утром 24 декабря. И практически за сутки должен успеть доставить множество подарков.

Путь сказочного персонажа в режиме онлайн можно наблюдать на интерактивной карте, созданной благодаря проекту NORAD Tracks Santa .

Советуем ознакомиться! Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты

Традиционно путешествие главного героя Рождества стартовало с востока планеты. Заметим, что Санта уже побывал в Европе, в частности в Украине. Судя по вышеупомянутой карты, сюда он прибыл с территории Молдовы и через Одесскую область отправился в Россию. А уже оттуда спустился ниже и отправился в Африку.



В каких странах уже побывал Санта-Клаус

По состоянию на 5:00 утра 25 декабря, Санта находится в Северной Америке, а именно в США. Сказочный персонаж уже успел раздать более 5 миллиардов подарков, и их количество с каждой секундой неуклонно растет.



Санта уже дарит радость детям Северной Америки

Санта прибыл в Северную Америку !! ? Отправленный НОРАДом Дорожки Санты во вторник, 24 декабря 2019

К теме! Лучшие новогодние и рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи

Что известно о традиции отслеживать полеты Санта-Клауса

Она появилась еще в 1955 году в США. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неправильный номер телефона, по которому дети могли звонить Санте. На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования ВВС США (предшественника Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки – НОРАД ).

Первый звонок 24 декабря поступил от маленькой девочки. Ей ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп. Сотрудники центра, чтобы не расстраивать детей, которые им звонили, добавили новую задачу к своей оборонной миссии и начали сообщать им координаты саней Санта-Клауса.

С тех пор вот уже 64 года американские военные в режиме реального времени сообщают о координатах саней Санта Клауса на пути от Северного полюса по всей планете. В прошлом году на Рождество сайт Noradsanta.org посетили более 15 миллионов человек из более чем 200 стран.

Как отслеживают путешествие Санты в 2019 году: смотрите видео