Мир празднует Рождество: сказочный Санта-Клаус уже побывал в Украине
25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество. По поверьям, в этот день Санта-Клаус радует малышей со всего мира. Начал он полет на волшебных санях, запряженных красавцами-оленями, еще утром 24 декабря. И практически за сутки должен успеть доставить множество подарков.
Путь сказочного персонажа в режиме онлайн можно наблюдать на интерактивной карте, созданной благодаря проекту NORAD Tracks Santa .
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Традиционно путешествие главного героя Рождества стартовало с востока планеты. Заметим, что Санта уже побывал в Европе, в частности в Украине. Судя по вышеупомянутой карты, сюда он прибыл с территории Молдовы и через Одесскую область отправился в Россию. А уже оттуда спустился ниже и отправился в Африку.
В каких странах уже побывал Санта-Клаус
По состоянию на 5:00 утра 25 декабря, Санта находится в Северной Америке, а именно в США. Сказочный персонаж уже успел раздать более 5 миллиардов подарков, и их количество с каждой секундой неуклонно растет.
Санта уже дарит радость детям Северной Америки
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Что известно о традиции отслеживать полеты Санта-Клауса
Она появилась еще в 1955 году в США. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неправильный номер телефона, по которому дети могли звонить Санте. На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования ВВС США (предшественника Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки – НОРАД).
Первый звонок 24 декабря поступил от маленькой девочки. Ей ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп. Сотрудники центра, чтобы не расстраивать детей, которые им звонили, добавили новую задачу к своей оборонной миссии и начали сообщать им координаты саней Санта-Клауса.
С тех пор вот уже 64 года американские военные в режиме реального времени сообщают о координатах саней Санта Клауса на пути от Северного полюса по всей планете. В прошлом году на Рождество сайт Noradsanta.org посетили более 15 миллионов человек из более чем 200 стран.
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