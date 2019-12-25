Світ святкує Різдво: казковий Санта-Клаус не забув і про Україну

25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво. За повір’ями, цього дня Санта Клаус тішить малюків зі всього світу. Розпочав він політ на чарівних санях, запряжених красенями-оленями, ще у ранці 24 грудня. І практично за дому мусить встигнути доправити силу-силенну подарунків.

Шлях казкового персонажа у режимі онлайн можна спостерігати на інтерактивній мапі, яку створили завдяки проєкту NORAD Tracks Santa.

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Традиційно подорож головного героя Різдва стартувала зі Сходу планети. Зауважимо, що Санта уже побував у Європі, зокрема в Україні. Судячи з вищезазначеної карти, сюди він прибув з території Молдови та через Одещину вирушив до Росії. А вже звідти спустився нижче та рушив до Африки.



У яких країнах уже побував Санта-Клаус

Станом на 5 годину ранку 25 грудня, Санта перебуває у Північній Америці, а саме у США. Казковий персонаж уже встиг роздати понад 5 мільярдів подарунків, і їхня кількість з кожною секундою невпинно зростає.



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Вона з’явилась ще у 1955 році в США. Тоді універмаг в Колорадо-Спрінгс випадково надрукував неправильний номер телефону, за яким діти могли дзвонити Санті. Насправді ж телефон належав центру Космічного командування ВПС США (попереднику Об’єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки – НОРАД).

Перший дзвінок 24 грудня надійшов від маленької дівчинки. Їй відповів полковник ВПС США Гаррі Шоуп. Співробітники центру, щоб не засмучувати дітей, які їм дзвонили, додали нове завдання до своєї оборонної місії та почали повідомляти їм координати санчат Санта Клауса.

Відтоді ось уже 64 роки американські військові у режимі реального часу повідомляють про координати санчат Санта Клауса на шляху від Північного полюса по всій планеті. Торік на Різдво сайт Noradsanta.org відвідали понад 15 мільйонів осіб із понад 200 країн.

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