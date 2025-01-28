Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, заметив, что передача самолетов Украине – это всегда хорошая новость. Истребители Mirage 2000-5 можно будет использовать как на фронте, так и в тылу.

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Как Украина использует французские самолеты

Как отметил Сазонов, Россия регулярно бьет ракетами по украинской энергетике. Французские истребители могут стать элементом системы ПВО против вражеских крылатых ракет. Наши защитники уже так работают на американских истребителях F-16.

Кроме того, Силы обороны Украины смогут использовать французские истребители для ударов по территории России. Известно, что Mirage 2000-5 является носителем крылатых ракет Storm Shadow.

Истребители – это чрезвычайно важно. Все доктрины НАТО работают по одному сценарию. Сначала идет воздушный удар по авиабазам и ПВО врага. Так завоевывают доминирование в воздухе. Затем удар по наземным объектам. И только дальше идет наступление по земле,

– пояснил Сазонов.

Добавим, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio заявил, что украинские пилоты и механики закончили обучение на Mirage 2000-5 еще в конце 2024 года. Самолеты могут передать уже до конца первого квартала 2025 года.