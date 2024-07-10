Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Орбана к Путину будет обсуждаться на саммите. В интервью 24 Канала экс-заместитель помощника Генсека Джейми Ши заявил, что визит не принес никаких результатов.

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По словам Ши, этот визит не принес никаких результатов, а страны НАТО и ЕС четко дали понять, что Орбан не представляет их интересы. Даже если Венгрия будет председательствовать в ЕС следующие шесть месяцев, Орбан говорит только от имени своей страны.

Во время визита в Москву, Путин повторил свои условия по капитуляции Украины, оккупации еще большей территории и отказа от стремления к членству в НАТО.

Там не было ничего нового. Орбану не удалось добиться от Путина никаких новых уступок в направлении того, чего хочет президент Зеленский. Россия не согласилась присоединиться к мирному саммиту, который недавно организовали в Швейцарии,

– отметил экс-спикер НАТО

Следующий этап визита Орбана в Пекин может также не принести значительных результатов. Ши ожидает, что китайцы лишь повторят свои хорошо известные позиции.

Обратите внимание! Интервью было записано перед визитом Орбана в Китай. На момент публикации материала встреча Орбана с Си Цзиньпином уже состоялась.

"Я не вижу, что эти визиты что-то изменили, кроме создания впечатления о разобщенности Запада, поскольку Венгрия является членом ЕС и членом НАТО. И эта разобщенность, очевидно, играет на руку России и Китаю", – резюмировал он.