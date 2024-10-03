Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

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Какова суть "мирной" кампании России

Коваленко отметил, что Россия направляет своих лоббистов в Европу, а также активно финансирует медиа и отдельных экспертов и политических деятелей, чтобы создать соответствующий информационный фон на Западе о якобы готовности к "миру".

Кроме этого, как отметил председатель ЦПИ, российские сетки активно распространяют соответствующие нарративы в странах Глобального Юга. Он подчеркнул, что цель информационного шума – создать обстоятельства, при которых поддержка Украины будет ставиться под сомнение, и вера в готовность Путина договариваться будет расти.

Впрочем, на самом деле Россия рассчитывает на продолжение войны, именно поэтому страна-агрессор наращивает производство управляемых авиационных бомб (КАБов), дронов, увеличивает военный бюджет, а также набирает дополнительно 180 тысяч человек в армию.

Есть иллюзия, которую они создают, а есть реальные намерения, которые скрываются за военной промышленностью. Примерно так же действовали нацисты в 1938 – 39 годах,

– добавил председатель ЦПД.