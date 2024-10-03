Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

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Яка суть "мирної" кампанії Росії

Коваленко зазначив, що Росія надсилає своїх лобістів до Європи, а також активно фінансує медіа та окремих експертів й політичних діячів, щоб створити відповідний інформаційний фон на Заході про нібито готовність до "миру".

Окрім цього, як зазначив голова ЦПД, російські сітки активно поширюють відповідні наративи в країнах Глобального Півдня. Він підкреслив, що мета інформаційного шуму – створити обставини, за яких підтримка України буде ставитися під сумнів, і віра в готовність Путіна домовлятися зростатиме.

Втім насправді Росія розраховує на продовження війни, саме тому країна-агресорка нарощує виробництво керованих авіаційних бомб (КАБів), дронів, збільшує воєнний бюджет, а також набирає додатково 180 тисяч людей до армії.

Є ілюзія, яку вони створюють, а є реальні наміри, які ховаються за воєнною промисловістю. Приблизно так само діяли нацисти в 1938 – 39 роках,

– додав голова ЦПД.